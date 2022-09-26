ارتفاع عدد ضحايا غرق عبارة فى بنجلاديش إلى 31 شخصا

وكالات

قال مسؤولون، الاثنين، إن ما لا يقل عن 31 شخصاً لقوا حتفهم كما فقد عدد آخر بعد غرق عبارة كانت مكتظة بزوار لمعبد هندوسي الأحد، في أسوأ كارثة من نوعها تشهدها بنجلاديش منذ أكثر من عام.



وقال جهور الإسلام مدير إدارة إقليم بانشاجار شمال بنجلاديش، حيث وقع الحادث، إن الجثث التي تم انتشالها حتى الآن تشمل 16 امرأة و10 أطفال.



وأضاف "تم انتشال 6 جثث أخرى هذا الصباح بينما كان الغواصون يبحثون عن المزيد من الجثث".



وأشار إلى أن العبارة كانت تنقل في الغالب زواراً لمعبد هندوسي.



وذكر إسلام أن السلطات تعد قائمة بالمفقودين بناء على المعلومات التي قدمها الأقارب، بينما قال ركاب إن أكثر من 70 شخصاً كانوا على متن العبارة التي انحرفت فجأة وغرقت وسط نهر كاراتويا.



وأوضح أن لجنة من 5 أعضاء تحقق في الحادث لكن السلطات تشتبه بأن اكتظاظ الركاب بالعبارة هو الذي تسبب في الحادث.



ويلقي المئات حتفهم سنوياً في حوادث العبارات في بنجلاديش وهي دولة منخفضة تنتشر فيها الممرات المائية الداخلية لكن معايير السلامة هناك متواضعة.



وغرق 26 على الأقل في مايو الماضي، بعد اصطدام قارب سريع مكتظ بناقلة رمال ما أدى لغرقه في نهر بادما.



ولقي ما لا يقل عن 34 حتفهم في أبريل الماضي، بعد أن اصطدمت عبارة تحمل أكثر من طاقتها الاستيعابية بسفينة شحن لتغرق في نهر شيتالاكشيا خارج العاصمة داكا.