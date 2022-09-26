ارتفاع عدد ضحايا إطلاق نار فى مدرسة إيجيفسك الروسية لـ17 قتيلا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وكالة ريا نوفوستي الروسية، إن عدد ضحايا حادث إطلاق نار بمدرسة في إيجيفسك، ارتفع إلى 17 قتيلا بينهم 11 طفلا و6 بالغين.

في صباح الاثنين، اقتحم رجل من مواليد 1988، المدرسة رقم 88 في إيجيفسك، وقام بإطلاق النار على الموجودين ثم انتحر.

وأصيب 24 ضحية بينهم 22 قاصراً وشخصان بالغين".

وبحسب وزير التعليم سيرجي كرافتسوف ، كان الجاني تحت رعاية نفسية ويعاني من مرض انفصام الشخصية.

وأوضح رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الدوما ، ألكسندر خينشتاين ، أن الجاني كان مسلحًا بمسدسين.

وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بموجب المادتين "قتل شخصين أو أكثر، بمن فيهم قاصر أو شخص آخر، معروف للمذنب أنه في حالة عجز ، وارتكب بطريقة خطرة بشكل عام" و "الاتجار غير المشروع بالأسلحة . " كما تم إعلان الحداد أربعة أيام في منطقة أودمورتيا.