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ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بمدرسة إيجيفسك الروسية لـ15 قتيلا و24 مصابا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 06:22 م
ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بمدرسة إيجيفسك الروسية لـ15 قتيلا و24 مصابا محيط حادث اطلاق نار في روسيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وزارة الداخلية الروسية، إن عدد ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة إيجيفسك بوسط روسيا، ارتفع إلى 15 شخصًا، من بينهم 11 طفلاً ، بينما أصيب 24 شخصًا ، من بينهم 22 قاصرً.

وقالت اللجنة "عند هذه النقطة، توصل المحققون إلى أن الجريمة أسفرت عن 39 ضحية ، من بينهم 15 قتيلاً (11 طفلاً و 4 بالغين). وأصيب 24 ضحية بينهم 22 قاصراً وشخصان بالغين".

في صباح يوم الاثنين ، فتح أرتيوم كازانتسيف ، 34 عامًا ، النار في مدرسته السابقة رقم 88 في إيجيفسك ، قبل أن ينتحر. تم فتح قضية جنائية بتهمة القتل العمد لشخصين أو أكثر وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني.

 

 


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