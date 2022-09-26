ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بمدرسة إيجيفسك الروسية لـ15 قتيلا و24 مصابا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وزارة الداخلية الروسية، إن عدد ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة إيجيفسك بوسط روسيا، ارتفع إلى 15 شخصًا، من بينهم 11 طفلاً ، بينما أصيب 24 شخصًا ، من بينهم 22 قاصرً.

وقالت اللجنة "عند هذه النقطة، توصل المحققون إلى أن الجريمة أسفرت عن 39 ضحية ، من بينهم 15 قتيلاً (11 طفلاً و 4 بالغين). وأصيب 24 ضحية بينهم 22 قاصراً وشخصان بالغين".

في صباح يوم الاثنين ، فتح أرتيوم كازانتسيف ، 34 عامًا ، النار في مدرسته السابقة رقم 88 في إيجيفسك ، قبل أن ينتحر. تم فتح قضية جنائية بتهمة القتل العمد لشخصين أو أكثر وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني.