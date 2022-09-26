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ارتفاع حرارة وسحب وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 11:39 ص
ارتفاع حرارة وسحب وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين، حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: 
 
- ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.
 
- تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الهواء.
 
- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.
 
- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
- فرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

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