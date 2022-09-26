احذر الفاميه والإشارات الصوتية والضوئية.. ضبط 3 آلاف مخالفة خلال أسبوع

كتب - أحمد عبد الهادي

حذرت الأجهزة المعنية كثيرا من المخالفات المرورية المنتشرة، خاصة الفاميه والمستخدم لإخفاء ما بداخل السيارة، والتي يسعي الأمن على منع انتشاره نهائيا، كذلك مستخدمي الإشارات الصوتية والضوئية والتي يمنع السير بها نهائيا.

ووجه رجال المرور حملات مكبرة استهدفت كافة المخالفات المرورية، ونجحت خلال أسبوع فى ضبط 1063 مخالفة أجهزة صوتية، ضبط عدد 1249 مخالفة الأجهزة الضوئية، ضبط 3407 مخالفات زجاج ملون بدون ترخيص، ضبط عدد 3245 مخالفة ملصقات.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 191793 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 46550 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و7051 مخالفة السير بدون تراخيص، و88 مخالفة عن الدراجات النارية، و17 مخالفة موقف عشوائى، و59 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.