اجتماع تنسيقي للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بين تلاميذ مدارس المنوفية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بقيادة محمود الفولى مدير المديرية ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية بقيادة الدكتور خالد جمال عبد الغنى مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

جاء الاجتماع التنسيقى للتجهيز للمشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية " الأنيميا " لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بمدارس المنوفية فى إطار الاستعدادات التى تجريها المديرية بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بنطاق محافظة المنوفية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023.

حضر الاجتماع الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية والدكتور أحمد حنفى البوهى مسئول الصحة المدرسية وممثلى فرع هيئة التأمين الصحى بالمنوفية وممثل عن المنطقة الأزهرية بالمنوفية كما حضر الاجتماع هبة زيدان مدير إدارة التربية البيئية والسكانية والمنسق الصحى بالمديرية وإسلام خطاب مسئول الأمن بالمديرية.

فى بداية الاجتماع أكد مدير مديرية التربية والتعليم أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لتلاميذ المدارس الابتدائية سيتم المشاركة فى فعالياتها بتعاون كافة الأجهزة التنفيذية لإنجاح وتقديم الدعم الكامل لهذه المبادرة التى تستهدف الحفاظ على صحة أبنائنا بجميع المدارس الابتدائية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على توفير غرفة خاصة بالزائرة الصحية ولجنة الصحة المدرسية والاتفاق على تفعيل دور المنسق الصحى بالمدارس كما تم مناقشة خطة التطعيمات المدرسية والترتيب للمشاركة فى حملة " التجريع ضد الطفوليات المعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية.

جدير بالذكر أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبى لتلاميذ المرحلة الابتدائية وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب ويتم تحويل الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض التى تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحى، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار.