وقال الرئيس جوكو ويدودو، فى تصريحات له اليوم بثتها وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية،: " إنه تم إرسال المساعدات على متن طائرتين في المرحلة الأولى وتضم مستلزمات أساسية مثل الخيام والملابس والبطانيات وأكياس النوم والمولدات الكهربائية والأدوية والمواد الطبية".

وأعرب الرئيس الإندونيسى عن تفاؤله بأن هذه المساعدة ستقدم العون للمواطنين في باكستان على التعافي بسرعة والعودة إلى أنشطتهم.

وأضاف أن الحكومة الإندونيسية ستقدم أيضا المساعدة من خلال نشر عاملين صحيين لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين الباكستانيين المتضررين من الكارثة.