إعصار "نورو" يتسبب فى مصرع 5 أشخاص بالفلبين

وكالات الأنباء

اجتاح الإعصار "نورو" الهائل جزيرة لوزون فى الفلبين ترافقه أمطار غزيرة ورياح شديدة، مما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص.

وقال حاكم مقاطعة بولاكان، دانيال فرناندو، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن سيولا جرفت 5 رجال إنقاذ كانوا يقومون بعمليات إنقاذ فى بلدة سان ميغيل شمالى مانيلا. ولا تزال المياه الموحلة تغمر بعض أجزاء البلدة.

وخفضت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية تصنيف "نورو" إلى إعصار بعد ساعات من وصوله إلى اليابسة الأحد، مشيرة إلى أن "نورو" حافظ على قوته صباح اليوم الاثنين، وتحرك غربا باتجاه الشمال بسرعة 30 كم فى الساعة، ترافقه رياح بسرعة 140 كم فى الساعة وهبات تصل سرعتها إلى 170 كم فى الساعة.

وأجرى الرئيس الفلبينى فرديناند روموالديز ماركوس اليوم الاثنين، استطلاعا جويا لثلاث مقاطعات شمال مانيلا ضربها الإعصار. ومن المتوقع أيضا أن يزور مقاطعة كويزون، حيث وصل نورو إلى اليابسة بعد ظهر الأحد، لتفقد الأضرار.

وقال فى مؤتمر صحفى إن "مجموعة كاملة من المساعدات مستعدة وجاهزة للشحن".

ويعتبر نورو الإعصار رقم 11 والأقوى الذى يجتاح الفلبين هذا العام.