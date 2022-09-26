إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة عِمالة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب منذ قليل 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة عمالة على طريق كفر داود- السادات بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات ومنوف العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد من 12 شخصا فى انقلاب سيارة عمالة على الطريق كفر داود السادات بمحافظة المنوفية، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور محمد سعدية مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بمحافظة المنوفية وتم نقلهم إلى مستشفى السادات ومنوف العام، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.