إصابة شخص فى اندلاع حريق داخل منزل بقرية بنى عفان ببنى سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل مكون من طابقين بقرية بني عفان، والذي وجه بسرعة توجيه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلي موقع البلاغ وجاري السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي ومنع امتداده لمنازل المجاورة.

وتبين إصابة شخص في الحريق يدعى "محمود أحمد محمود"، 32 سنة، حريق بالدرجة التانية، وجرى نقله لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة بمستشفى بني سويف التخصصي.