إصابة سيدة فى حريق حوش منزل بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بحوش ملحق بمنزل بدائرة المركز، وامتد الحريق لحوش مجاور، نتج عن الحريق إصابة زوجة مالك الحوش بحروق باليدين، وتم نقلها للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه وإخماده، وإصابة ربة منزل بحروق باليدين.

وبالفحص تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد فريد رئيس فرع بحث الشرق، بنشوب حريق بحوش دائرة المركز، حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو نصر الدين ا ا ع 45 سنة عامل يعمل بالخارج، وأمتد الحريق لحوش مجاور ملك المدعو حسن ا ع د 46 سنة حاصل علي دبلوم تجارة ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بــ" 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة زوجة مالك الحوش الأول المدعوة مرزوقه ب ح 38 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية " حروق باليدين " - وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال مالك الحوش الثاني ونجل المصابة المدعو جاد الكريم ن ا ا 22 سنة عامل ويقيم بذات المنزل بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بحوش الأول وأضافوا بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.