إدارة الوعى الأثرى بالأقصر تنظم زيارة لطلبة التنمية الفكرية لمعابد الكرنك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار مصر العليا بمحافظة الأقصر، زيارة ميدانية لمعابد الكرنك لطلاب المرحلة الثانوية التابعين لإدارة التنمية الفكرية بمديرية التربية والتعليم، وذلك ضمن سلسلة فعاليات الإدارة لدعم الأطفال وطلبة المدارس والإدارات المختلفة لتعريفهم بحضارتهم المصرية القديمة.

وفى هذا الصدد قام عماد عبد الحارث مسئول بإدارة الوعى الأثرى، بالشرح لطلبة إدارة التنمية الفكرية بتعليم الأقصر، تفاصيل معابد الكرنك والنقوش بالجدران وبطولات المصريين القدماء، فيما قامت إحدى عضوات إدارة الوعى الأثرى بدورها بالترجمة إلى لغة الإشارة.

وجاء ذلك عقب قيام إدارة الوعي الأثري بمحافظة الأقصر، بتنفيذ ثالث فعالياتها إستكمالاً لفعاليات بعنوان "خير النيل"، والتى تستمر حتى 25 أغسطس الجارى على هامش الإحتفال بأعياد فيضان النيل، وذلك بالتعاون مع قصور الثقافة فرع الأقصر ووزارة شئون البيئة لمجموعة من طلاب المرحلة الإبتدائية والإعدادية، وبدأت الفعالية بتقديم ندوة عن الأضرار البالغة الناتجة عن تلوث النيل وكيفية الحفاظ عليه، والتي ألقاها محمد رضوان مدير عام البيئة بمحافظة الأقصر، ثم تلتها محاضرة عن خير النيل وأهميته عند المصري القديم وألقتها الدكتورة منى عبادي أثرية بمعابد الكرنك.

ويقول محمود العديسي مدير إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر، أنه يقوم المجلس الأعلى للآثار متمثلاً فى منطقة آثار مصر العليا، وإدارة الوعي الأثري بالأقصر، بدورهما في نشر الوعي الأثري لدى المجتمع المحلى لمحافظة الأقصر من خلال فعاليات توضح دور النيل العظيم لدى المصري القديم والمعاصر وذلك من خلال عرض ندوات تثقيفية وزيارات ميدانية، وذلك في إطار أهداف وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار عن زيادة الوعي الأثري لتعريف المصريين وحضارتهم العظيمة.



إدارة الوعى الأثرى بالأقصر تنظم زيارة لطلبة التنمية الفكرية بالكرنك



الوعى الأثرى بالأقصر تنظم زيارة لطلبة التنمية الفكرية لمعابد الكرنك



جانب من زيارة لطلبة التنمية الفكرية لمعابد الكرنك



زيارة لطلبة التنمية الفكرية لمعابد الكرنك وشرحه بلغة الإشارة



زيارة لطلبة التنمية الفكرية لمعابد الكرنك



