اليوم السابع
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أوهمهم بتوفير شقق سكنية.. إحالة المتهم بالنصب على مواطنين في 15مايو للمحاكمة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:30 ص
أوهمهم بتوفير شقق سكنية.. إحالة المتهم بالنصب على مواطنين في 15مايو للمحاكمة حبس متهمين_ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة 15 مايو، إحالة شخص للمحاكمة الجنائية، بتهمة النصب على المواطنين، بإيهامهم بقدرته على تخصيص شقق سكنية لهم.
 
ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من (3 مواطنين)، بتضررهم من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو)، لقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بقدرته على تخصيص شقق سكنية لهم، وتحريره إيصالات أمانة لهم نظير ذلك، إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبالغ.
 
وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندى أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

عقوبة النصب

النصب

15 مايو

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