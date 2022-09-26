أوقاف الأقصر تنظم فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي بمسجد أبو الحجاج.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فعاليات اليوم الثانى من الأسبوع الثقافى الثانى فى مسجد أبو الحجاج الأقصرى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الإهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قررت الوزارة اعتماد وإطلاق الأسبوع الثقافى الثانى بمسجد العارف بالله السيد أبى الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر، وذلك لمدة خمسة أيام، وقد حاضر فى اليوم الأول كلا من الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، والدكتور حسن السيد محمد ياسين الأستاذ بجامعة الأزهر، وكان قارىء الحفل والمبتهل فضيلة الشيخ مبارك على إمام مسجد العارف بالله أبى الحجاج الأقصرى، ومقدم الحفل فضيلة الشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد بالمديرية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه حاضر فى فعاليات اليوم الثاني بالأسبوع الثقافى، الشيخ صلاح نور عبد العال مدير الإدارة العامة للبر والأوقاف بالمديرية، والدكتور محمود الأمير الأستاذ بكلية البنات الأزهرية بمدينة طيبة، وكان قارىء الحفل والمبتهل فضيلة الشيخ حسين محمد حسين، ومقدم الحفل فضيلة الشيخ مبارك على إمام مسجد العارف بالله أبى الحجاج الأقصرى، وكان عنوان الحديث فى الليلة الثانية "حياة النبى صلى الله عليه وسلم بعد البعثة"، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يعم على مصر الحبيبة الخير والفلاح.



أوقاف الأقصر تنظم فعاليات اليوم الثانى للأسبوع الثقافى



حضور اليوم الثانى للأسبوع الثقافى بمسجد أبو الحجاج الأقصرى



فعاليات اليوم الثانى للأسبوع الثقافى بمسجد أبو الحجاج الأقصرى







