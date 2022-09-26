اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 04:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تعلن عن تقديم 457 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لأوكرانيا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:36 م
أمريكا تعلن عن تقديم 457 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لأوكرانيا وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
كتبت ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، أن بلاده ستقدم 457 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لأوكرانيا، وقال فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، قبل قليل: "ستقدم الولايات المتحدة 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لإنقاذ الأرواح وتعزيز قدرة شركائنا الأوكرانيين في إنفاذ القانون والعدالة الجنائية. نحن نشاركهم التزامهم بأوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة".

تغريده وزير الخارجية الأمريكى
تغريده وزير الخارجية الأمريكى

وفى سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن الولايات المتحدة وضعت خطة حال استخدام روسيا لأسلحة نووية فى أوكرانيا.

وقال بلينكن -في تصريحات تلفزيونية، نقلتها الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين، ردا على سؤال في هذا الصدد-: "قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن بذل كل ما في وسعنا لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم، وبينما نبذل كل ما في وسعنا لحشد الدول الأخرى للضغط على روسيا، نحن مصممون أيضًا على ألا يتوسع نطاق هذه الحرب".

وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة على اتصال مع الكرملين بشأن تهديداته بحرب نووية، أجاب وزير الخارجية الأمريكي: نعم، فمن المهم جدًا أن تسمع موسكو منا مباشرة وتعلم أن العواقب ستكون رهيبة لقد أوضحنا ذلك.

وتابع قائلًا: لن أتطرق لمناقشة ما هي العواقب، ولكن تداعيات أي استخدام للأسلحة النووية كارثية بالطبع، ليس فقط على الدولة التي تستخدمها، ولكن للعديد من الدول الأخري أيضًا.

وفي السياق نفسه أفاد بلينكن بأنه "لا توجد أي محادثات سرية في الوقت الحالي بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا"، موضحًا أنه لا توجد مفاوضات، لأن روسيا لا تظهر أي استعداد للمشاركة في مناقشات بناءة في الوقت الحالي، واستدرك قائلًا: إذا تغير هذا الأمر، وعندما يتغير هذا الوضع، فسنبذل قصارى جهدنا لدعم العملية الدبلوماسية.

وشدد بلينكن على أن العالم لن يعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيا، قائلا: لن يعترف أحد بانضمام هذه الأراضي على لروسيا.. وأوكرانيا لديها الحق الكامل في استعادتهم.


انتونى بلينكن

اوكرانيا

وزير الخارجية الامريكى

الولايات المتحدة الامريكية

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الأوكرانية

الأسلحة النووية



الموضوعات المتعلقة

كييف: مقتل 57 ألف جندى روسى منذ فبراير.. موسكو: مقتل وإصابة 120 أوكرانيا بضربة بخاركوف

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:22 م

أوكرانيا: الجيش الروسى يطلق 130 قذيفة على نيكوبول ومقتل 3 أشخاص فى دونيتسك

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 09:55 ص

وزير الخارجية الأمريكى: لدينا خطة حال استخدام روسيا أسلحة نووية فى أوكرانيا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 09:02 ص

أمريكا ترسل نظامي دفاع جوي من طراز "ناسماس" إلى أوكرانيا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 04:00 ص

سقوط أقوى دبابة قتال ميدانية بترسانة الجيش الروسي في أيدي أوكرانيا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 08:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة