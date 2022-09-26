أمريكا تعلن عن تقديم 457 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لأوكرانيا

كتبت ريهام عبد الله

أعلن أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، أن بلاده ستقدم 457 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لأوكرانيا، وقال فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، قبل قليل: "ستقدم الولايات المتحدة 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لإنقاذ الأرواح وتعزيز قدرة شركائنا الأوكرانيين في إنفاذ القانون والعدالة الجنائية. نحن نشاركهم التزامهم بأوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة".



تغريده وزير الخارجية الأمريكى

وفى سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن الولايات المتحدة وضعت خطة حال استخدام روسيا لأسلحة نووية فى أوكرانيا.

وقال بلينكن -في تصريحات تلفزيونية، نقلتها الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين، ردا على سؤال في هذا الصدد-: "قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن بذل كل ما في وسعنا لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم، وبينما نبذل كل ما في وسعنا لحشد الدول الأخرى للضغط على روسيا، نحن مصممون أيضًا على ألا يتوسع نطاق هذه الحرب".

وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة على اتصال مع الكرملين بشأن تهديداته بحرب نووية، أجاب وزير الخارجية الأمريكي: نعم، فمن المهم جدًا أن تسمع موسكو منا مباشرة وتعلم أن العواقب ستكون رهيبة لقد أوضحنا ذلك.

وتابع قائلًا: لن أتطرق لمناقشة ما هي العواقب، ولكن تداعيات أي استخدام للأسلحة النووية كارثية بالطبع، ليس فقط على الدولة التي تستخدمها، ولكن للعديد من الدول الأخري أيضًا.

وفي السياق نفسه أفاد بلينكن بأنه "لا توجد أي محادثات سرية في الوقت الحالي بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا"، موضحًا أنه لا توجد مفاوضات، لأن روسيا لا تظهر أي استعداد للمشاركة في مناقشات بناءة في الوقت الحالي، واستدرك قائلًا: إذا تغير هذا الأمر، وعندما يتغير هذا الوضع، فسنبذل قصارى جهدنا لدعم العملية الدبلوماسية.

وشدد بلينكن على أن العالم لن يعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيا، قائلا: لن يعترف أحد بانضمام هذه الأراضي على لروسيا.. وأوكرانيا لديها الحق الكامل في استعادتهم.