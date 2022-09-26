وقالت وزيرة الأمن السيبراني كلير أونيل ،أمام البرلمان الأسترالي وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس"، إن الهجوم الإلكترونى تضمن خرق "كميات كبيرة من البيانات الشخصية" لـ 2.8 مليون عميل حالي وسابق لشركة أوبتس.. مشيرة إلى أن مثل هذا الانتهاك في بعض الدول سيؤدي إلى غرامات "تصل إلى مئات الملايين من الدولارات".

وكانت شركة أوبتس قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنها علمت بحدوث هجوم إلكتروني أسفر عن اختراق البيانات الشخصية لـ9.8 مليون شخص - من بين سكان أستراليا البالغ عددهم 26 مليونا.

وقالت أوبتس إن المعلومات التي تم الوصول إليها من جانب طرف ثالث لم تذكر اسمه تضمنت أسماء العملاء وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.