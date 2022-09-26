أخبار مصر.. الحكومة تنفى بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية.



الحكومة تنفى بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية.

غدا.. آخر موعد لاختبارات المتقدمين لوظائف 30 ألف معلم

تختتم غدا الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اختبارات المتقدمين لوظائف 30 ألف معلم، حيث تعقد اليوم وغدا اختبارات المتقدمين من محافظة الدقهلية.

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها لنهاية الأسبوع والقاهرة تصل 36 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة علي القاهرة ما بين 35 و36 درجة. التعليم: تطبيق درجات أعمال السنة على طلاب النقل بالثانوى العام أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تطبيق درجات أعمال السنة على طلاب النقل بالمرحلة الثانوية "الصفين الأول والثانى الثانوى العام"، مع استثناء طلاب الثانوية العامة من أعمال السنة نظرا لطبيعة التقييم والامتحان فيها والتى تعتمد على امتحان دور أول وثاني فقط. دار الإفتاء: حلوى المولد سُنة حسنة وتدخل السرور على أهل البيت وصلة للأرحام أكدت دار الإفتاء، أن تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس سُنة حسنة، فالتهادي أمر مطلوب في ذاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادوْا تَحَابوْا» (موطأ مالك). تأجيل استئناف ابنة رشوان توفيق على حكم رفض بطلان بيع فيلا أكتوبر لـ29 نوفمبر قررت محكمة استئناف عالى جنوب القاهرة اليوم الإثنين، تأجيل استئناف آية رشوان توفيق، على الحكم الصادر برفض الدعوى التى طالبت فيها بإلغاء عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر، بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها لجلسة 29 نوفمبر المقبل. رئيس سلطة المياه الفلسطينى: استضافة مصر لـ COP27 يؤكد دورها القيادى بالعالم أكد رئيس سلطة المياه الفلسطينى المهندس مازن غنيم، أن استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، يؤكد دور مصر الريادي والمحوري في العالم.

مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 بحادث إطلاق نار بمدرسة روسية وانتحار منفذ الحادث

أكدت وزارة الداخلية الروسية مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حادث إطلاق نار وقع بمدرسة في مدينة إيجيفسك الروسية، وقد انتحر الرجل الذي أطلق النار على المدرسة. مستوطنون إسرائيليون يستبيحون الأقصى: إصابة 2 من المرابطين واعتقال 5 آخرين أصيب اثنان من المرابطين الفلسطينيين، واعتقل خمسة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة مئات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك.

تصنيف الاسكواش.. هانيا الحمامى تتقدم للمركز الثانى وتراجع نور الشربينى