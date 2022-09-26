اليوم السابع
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أبو الغيط يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:37 م
أبو الغيط يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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أدان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وعددٍ من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك اليوم، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن إذكاء التوتر وإشعال الموقف بهذه الأعمال التصعيدية.
 
وقال المتحدث إن اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين للأقصى، واعتقال عدد من الفلسطينيين المُرابطين في داخله، يهدف إلى فرض تقسيم زماني ومكاني في المسجد، بما يعني تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مشيراً إلى أن هذه السياسة المستمرة من جانب حكومة الاحتلال تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتسبب استفزازاً لمشاعر الفلسطينيين وللمسلمين بوجه عام. 
 
وأضاف أن تكثيف عمليات الاقتحام قُبيل الأعياد اليهودية يُشعل الأجواء ويزيد من حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في القدس.
 
ونقل المتحدث الرسمي عن الامين العام تأكيده أن فرض حصار على الأقصى، وإلقاء القبض على المُرابطين بداخله، يُعد جريمة مرفوضة، مُطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته والتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير. 
 

الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط

جامعة الدول العربية

الاحتلال الإسرائيلي

المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى



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