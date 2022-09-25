اليوم السابع
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‫ تعرف على أهم التفاصيل حول مشروعات حماية الشواطئ

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:00 ص
‫ تعرف على أهم التفاصيل حول مشروعات حماية الشواطئ مشروعات حماية الشواطئ
كتبت ــ أسماء نصار

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تمثل ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم، وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة وهو ما يعرضها للغرق بمياه البحر، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، الأمر الذى يجعل الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة فى ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا، وبما يسمح بتحقيق  التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة ، مضيفاً أنه وفى ضوء الأهمية الكبرى لملف التغيرات المناخية .
 
 1- تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلو مترات .
 
2-جار العمل على حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلو مترا بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية .
 
 
3- إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر .
 
 
4- تساهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضى الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية .
 
 
5- العمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية .
 
 
6- حماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيراتالشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحرللبحيرات.
 
 
 
 
 
 

وزارة الرى

حماية الشواطىء

الشواطىء

مشروعات حماية الشواطىء



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