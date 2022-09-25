وكيل تموين الأقصر يتابع صرف سلع المنحة الاستثنائية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه يجري متابعة صرف سلع المنحة الاستثنائية بفروع الشركة المصرية وتجار التموين ومشروع جمعيتي، لدعم الأسر الأكثر إستحقاقاً وإحتياجاً، وجاري متابعة الصرف للمواطنين حتى نهاية شهر سبتمبر 2022 وباقي أشهر الصرف للمنحة.



وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه تستقبل المديرية أي شكاوى في هذا الصدد من خلال ديوان المديرية والإدارات الفرعية ومراكز الخدمة ومكاتب التموين المنتشرة بكافة أرجاء المحافظة، مناشداً كافة المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية، والإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجههم مع ضرورة تحديد موقع النشاط التمويني المشكو في حقه.



وفى نفس السياق قال عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع في الحماية الاجتماعية، سيتم إضافة 100 جنيه لبطاقات الدعم التمويني للأسرة.



وأضاف عادل عبد العزيز، أن عدد البطاقات التموينية التي تضم أسرة واحدة يتجاوز 7 ملايين بطاقة، فيما يبلغ عدد المستفيدين من المنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس السيسي، للأسر المستحقة إلى 36 مليون مستفيد، قائلاً:- "أعداد السلع الغذائية بالبطاقات التموينية وصلت إلى 30 سلعة، بعد إضافة 5 سلع جديدة هي، الدقيق والطحينة البيضاء والمسلي النباتي، التونة والمربى بجميع أنواعها، على أن يتم تطبيق ذلك اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل".





جولة وكيل تموين الأقصر لمتابعة صرف المنحة



صرف سلع المنحة الإستثنائية بقروع الشركة المصرية وتجار التموين



متابعة صرف سلع المنحة الإستثنائية بقروع الشركة المصرية