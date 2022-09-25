وكيل "تعليم الجيزة" يتابع جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد.. صور

قام أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم ب الجيزة ، بجولة ميدانية بمدارس إدارتي بولاق الدكرور والهرم؛ للوقوف على مدى استعداد المدارس لاستقبال الطلاب للعام الدارسي الجديد، وذلك بتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

واستهل أشرف سلومة، الزيارة الميدانية بمدرسة الشيخ على جمعة، ومدرسة السلام، ومدرسة الشيخة جواهر، ومدرسة الإمام البوصيري، ومدرسة نجيب محفوظ، لمتابعة أعمال الترميم بالمدارس، وانتهت الزيارة بمدرسة عمرو عبد الجيد، ثم توجه إلى مدرسة يوسف الصديق الرسمية لغات الجديدة، لمتابعة المباني والمرافق وتجهيزات الفصول والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

رافق وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أعضاء مجلس النواب، النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، والنائب محمود هشام توشكى عضو لجنة الشباب والرياضة، ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، ورئيس مجلس أمناء محافظة الجيزة، ورئيس حي بولاق الدكرور، وهيئة النظافة، ورئيس قطاع بولاق للأبنية التعليمية.

وتستقبل محافظة الجيزة، العام الدراسى الجديد بدخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، تسهم فى توفير 562 فصلًا دراسيًا، بتكلفة بلغت 235,8 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وفقا لخطة الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل فى التعلم وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس بالبؤر الساخنة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.