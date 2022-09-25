اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 10:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل "تعليم الجيزة" يتابع جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد.. صور

الأحد، 25 سبتمبر 2022 10:19 ص
وكيل "تعليم الجيزة" يتابع جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد.. صور تفقد وكيل تعليم الجيزة للمدارس
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة ميدانية بمدارس إدارتي بولاق الدكرور والهرم؛ للوقوف على مدى استعداد المدارس لاستقبال الطلاب للعام الدارسي الجديد، وذلك بتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
واستهل أشرف سلومة، الزيارة الميدانية بمدرسة الشيخ على جمعة، ومدرسة السلام، ومدرسة الشيخة جواهر، ومدرسة الإمام البوصيري، ومدرسة نجيب محفوظ، لمتابعة أعمال الترميم بالمدارس، وانتهت الزيارة بمدرسة عمرو عبد الجيد، ثم توجه إلى مدرسة يوسف الصديق الرسمية لغات الجديدة، لمتابعة المباني والمرافق وتجهيزات الفصول والاستعداد للعام الدراسي الجديد.
 
رافق وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أعضاء مجلس النواب، النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، والنائب محمود هشام توشكى عضو لجنة الشباب والرياضة، ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، ورئيس مجلس أمناء محافظة الجيزة، ورئيس حي بولاق الدكرور، وهيئة النظافة، ورئيس قطاع بولاق للأبنية التعليمية.
 
وتستقبل محافظة الجيزة، العام الدراسى الجديد بدخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، تسهم فى توفير 562 فصلًا دراسيًا، بتكلفة بلغت 235,8 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وفقا لخطة الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل فى التعلم وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس بالبؤر الساخنة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
 
تفقد جاهزية مدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسي
تفقد جاهزية مدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسي

 

تفقد وكيل تعليم الجيزة للمدارس
تفقد وكيل تعليم الجيزة للمدارس

 

تفقد وكيل تعليم الجيزة للمدراس قبل بدء الدراسة
تفقد وكيل تعليم الجيزة للمدراس قبل بدء الدراسة

 

جولة تفقدية لوكيل تعليم الجيزة
جولة تفقدية لوكيل تعليم الجيزة

 


مدارس جديدة

تعليم

العام الدراسي الجديد

تعليم الجيزة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

قيادات التعليم تتابع جاهزية المدارس لاستقبال العام الجديد.. صور

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:37 ص

"التعليم" توجه المدارس بتفعيل الإجراءات الوقائية والشروط الصحية بالعام الدراسى الجديد.. تنظيم دخـول وخروج الطلاب وتوجيهات لمديرى المدارس بخطة إشراف محكمة على العاملين.. والحفاظ على سلامة التلاميذ أهمية قصوى

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:00 ص

مدارس شمال سيناء تتزين لاستقبال تلاميذها والمعلمون يجهزون حجرات الدراسة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:00 ص

غدا.. أولى جلسات محاكمة مدير مدرسة تعدى على معلمة بالطالبية

السبت، 24 سبتمبر 2022 10:30 م

مدارس الإسكندرية تدشن مبادرة "اعرف مدرستك" لاستقبال الطلاب.. فيديو وصور

السبت، 24 سبتمبر 2022 03:28 م

التعليم: الدراسة فى موعدها الأسبوع المقبل.. انتظام 25 مليون طالب بالمدارس.. تطبيق اليوم الرياضى وتقسيم الطلاب على الفترات لتقليل الكثافات الطلابية وإعداد جداول الحصص أبرز استعدادات المدارس لاستقبال التلاميذ

السبت، 24 سبتمبر 2022 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة