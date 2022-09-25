اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكيل الأزهر يستقبل وزير الشئون الدينية السودانى

الأحد، 25 سبتمبر 2022 08:46 م
وكيل الأزهر يستقبل وزير الشئون الدينية السودانى وكيل الأزهر يستقبل وزير الشؤون الدينية السودانى
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمقر مشيخة الأزهر، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني عبد العاطي أحمد عباس، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. 
 
ورحب وكيل الأزهر بالوزير السوداني والوفد المرافق، ناقلًا تحيات فضيلة الإمام للشعب السوداني الشقيق، موضحًا أن الأزهر يولي اهتماما كبيرًا بالطلاب السودانيين، وذلك من خلال تخصيص منحٍ دراسية في المجالات كافة، فضلًا عن تدريب الأئمة والوعاظ، مقدرًا الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من جهود لنشر التسامح والتعايش وتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع، مشيرًا إلى أن الشعب المصري والسوداني تجمعهما علاقات وطيدة تنطلق من عمق العلاقة التاريخية بين البلدين. 
 
من جانبه، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني على الدور المهم والبارز الذي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر والأزهر الشريف؛ من نشر العلم، ونبذ التطرف ودعم الحوار، وبيان الصورة الصحيحة للإسلام، مبينًا أن الأزهر منارة للعالم  ومنبرًا للوسطية ينعم بقيادة حكيمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.
 
 

شيخ الازهر

السودان

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الأوقاف السوداني



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