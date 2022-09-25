وكيل الأزهر يستقبل الأمين العام للمجلس الإسلامي بجنوب السودان لبحث سبل التعاون

كتب لؤى على

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الشيخ عبدالله برج روال، الأمين العام للمجلس الإسلامي بجنوب السودان، لبحث سبل التعاون في المجالين الدعوي والتعليمي.

وقال الدكتور الضويني، إن الأزهر حريص على تقديم الدعم للأخوة الأشقاء في جنوب السودان، موضحًا أن الإسلام حث على السلام والحوار والتعايش السلمي، لأهميتهم في بناء واستقرار الأوطان، مشيرا إلى أن الأزهر يرحب بتدريب الأئمة من جنوب السودان على مناهج الأزهر الوسطية، التي تؤكد على أهمية ترابط وتعاون أبناء الوطن الواحد.

من جانبه أعرب الشيخ عبدالله برج روال، الأمين العام للمجلس الإسلامي بجنوب السودان، عن شكره للأزهر الشريف ولإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على جهوده في خدمة الإسلام والمسلمين، موضحًا أن وثيقة الأخوة الإنسانية تمثل لهم أهمية كبرى، فهي وثيقة عالمية تدعو إلى السلام وتعمل على نشر المحبة.