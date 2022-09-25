وقاية النباتات يستقبل وفداً سعوديا للتعرف على الخبرة المصرية فى مكافحة الآفات

كتبت ـ أسماء نصار

استقبل معهد بحوث وقاية النباتات وفداً من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، بحضور ممثلين عن المكتب الإقليمي للفاو ومكتب الفاو بالقاهرة لزيارة معامل المعهد بالجيزة وشندويل.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، إن الوفد السعودي المتواجد حاليا في زيارة رسمية لمصر وممثلي الفاو أشادا بجهود المعهد في مكافحة دودة الحشد الخريفية، وذلك بعد مشاهدة النتائج علي أرض الواقع، وأكدا أن مصر تُعتبر واحدة من النماذج التي يمكن أن يُحتذي بها في المنطقة، فضلا عن دور المعهد الفاعل وقدرته على تقديم الدعم والتعاون المشترك مع دول الإقليم المتأثرة بهذه الآفة الغازية الخطيرة، وكذلك على دوره المحلي برفع كفاءة المتخصصين والمؤسسات المحلية في مجال إدارة الآفة باستخدام حلول آمنة بهدف تقليل استخدام المبيدات الكيميائية لحماية البيئة وصحة الإنسان والحيوان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكمخطط استيراتيجي للمستقبل لدعم الأمن الغذائي في ظل التحديات الحالية علي المستوي العالمي.

جدير بالذكر، أن الوفد السعودي وممثلي الفاو توجها لزيارة معمل المكافحة الحيوية بفرع المعهد بمحطة البحوث الزراعية بشندويل بمحافظة سوهاج حيث تم التعرف على أنشطة المعمل وأقسامه، واستعرض الوفد عمليات الإكثار الكمي للطفيليات والمفترسات الخاصة بدودة الحشد الخريفية و مراحل الإكثار والتربية الكمية انتهاءً بالإطلاق في حقول الذرة لمواجهة هذة الآفة المدمرة. وقد قام الزائرين بالمشاركة الرمزية لبعض عمليات إعداد وإطلاق الطفيل في الحقل.

وفي السياق نفسه، تفقد الزائرين معامل و أقسام المعهد بإختلاف تخصصاتها، حيث تم إستعراض الأدوار والمهام التي يقوم بها المعهد، وأهم و أحدث البحوث العلمية التطبيقية لباحثي المعهد والتي تستهدف حماية النباتات والمحاصيل المختلفة من الآفات الضارة، وكيفية الكشف المبكر عنها منذ بدايات الإصابة بها وأحدث الوسائل العلمية والبرامج المتكاملة لمكافحتها.

كما تفقدا المجموعة الحشرية بمقر المعهد والتي تُعد أكبر مجموعة حشرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومكون إنتاج المبيدات الحيوية حيث تم التعرف على أنشطة الوحدة وطرق إنتاج المبيدات الفطرية والبكتيرية ومدي فاعليتها في مكافحة الآفات المختلفه، كما أشاد وفد المملكة بمنتجات مكون مكافحة الآفات الإقتصاية بالجاذبات الفيرمونية.