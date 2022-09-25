وزير المالية: تيسير إجراءات الإفراج الجمركى ورد الضريبة لضيوف مصر فى قمة المناخ

كتب أحمد يعقوب

تحديد الإجراءات الاستباقية الواجب اتباعها للإفراج المؤقت عن المعدات والآلات والأجهزة



التنسيق مع المختصين بوزارتي البيئة والخارجية للإفراج عن هذه المعدات والأجهزة



دليل مبسط باللغتين العربية والإنجليزية بإجراءات الإفراج المسبق ورد ضريبة القيمة المضافة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة من قيادات مصلحتي الضرائب، والجمارك، لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر فى قمة المناخ المزمع عقدها فى مصر، خلال نوفمبر المقبل، التى تحظى بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، بجانب السكرتارية العامة للأمم المتحدة المشاركة في تنظيم المؤتمر مع مصر، والعديد من وسائل الإعلام العالمية من قنوات تليفزيونية ووكالات أنباء وصحف، موضحًا أن هذه اللجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الإفراج الجمركي المؤقت علي جميع المعدات والآلات الواردة بصحبة السكرتارية العامة للأمم المتحدة أو الوفود الرسمية أو الإعلامية العالمية المشاركة فى قمة المناخ.

أشار الوزير، إلي أنه تم إعداد دليل إجرائي مبسط باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن الإجراءات الجمركية علي الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات التخليص المسبق، وإجراءات رد الضريبة علي القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، وتعميم هذا الدليل، ونشره وربطه بالموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر المناخ، والموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والجهات الأخرى ذات الصلة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الدكتور محمد سليمان قورة مدير عام شئون الجمارك والضريبة علي القيمة المضافة يرأس هذه اللجنة التى تضم فى عضويتها: رامي محمد دياب مدير عام الوارد لجمارك الواردات والصادرات الجوية، وعمرو محمد أنور الخولي مدير العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي، ونادي علي عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، وصلاح الدين محمود مدير عام بحوث الإعفاءات الخاصة، موضحًا أن هذه اللجنة تختص بمتابعة وتيسير كل الإجراءات الجمركية الخاصة بالإفراج عن الأصناف الواردة في إطار قمة المناخ، ورد الضريبة علي القيمة المضافة للمغادرين الأجانب المشاركين فيها.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هذه اللجنة تتولى تحديد الإجراءات الاستباقية الواجب اتباعها للإفراج المؤقت عن المعدات والآلات والأجهزة وجميع الأصناف الواردة في إطار قمة المناخ، وإخطار الجهات المختصة بذلك، والتنسيق مع المختصين بوزارتي البيئة والخارجية؛ للإفراج عن هذه المعدات والأجهزة وغيرها من الأصناف الخاصة بسكرتارية الأمم المتحدة المعنية بمؤتمر المناخ، وكذلك بالنسبة للمراسلين الأجانب الذين سيقومون بالتغطية الإعلامية، والوفود المشاركة في المؤتمر، والتنسيق أيضًا مع الوزارات والجهات المختصة لتحديد نقاط اتصال لتيسير إجراءات الإفراج عن الأصناف الواردة في إطار قمة المناخ، ورصد أى مشاكل قد تعوق الإفراج أو رد الضريبة واتخاذ ما يلزم للتغلب الفوري عليها، واقتراح أي أفكار لتيسير إجراءات الإفراج ورد الضريبة.

أضاف أنه تم منح هذه اللجنة جميع الصلاحيات اللازمة لتمكينها من إنجاز مهامها في التوقيتات المناسبة، ودون تأخير بالتنسيق مع رئيسى مصلحتي الضرائب والجمارك، لافتًا إلى أنها سوف تُعد تقريرًا كل أسبوعين بنتائج أعمالها لعرضه علي وزير المالية، وذلك حتي انتهاء المؤتمر، ومغادرة جميع الوفود وانتهاء كل الإجراءات.

أوضح أنه تم تشكيل أمانة فنية لهذه اللجنة لمتابعة وتيسير الإجراءات الجمركية الخاصة بمؤتمر المناخ، تضم فى تشكيلها كلًا من: صلاح محمد صلاح الدين مدير إدارة بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، ومحمود عبد الفتاح الفقي باحث أول، وأيمن مصطفي معوض باحث ثان بإدارة شئون الجمارك والضريبة علي القيمة المضافة، وطارق عبد الرحيم مصطفي باحث أول بقطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، وأحمد سمير حامد باحث ثان بقطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بمصلحة الضرائب.