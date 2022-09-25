وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم للمملكة الأردنية في التصدي لفيروس سي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الدكتور أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية لدى مصر، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل تعزيز التعاون فى دعم القطاع الصحى بالبلدين.

وأكد الوزير فى مستهل الاجتماع، على عمق العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والأردن، مؤكداً أهمية تعزيز أواصر التعاون فى مجال الصحة العامة، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمواطنى البلدين الشقيقين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على تقديم كافة سبل الدعم للمملكة الأردنية فى التصدى لفيروس سى، وذلك من خلال استقبال المتخصصين من الأردن، وتدريبهم على أساليب التشخيص الدقيقة، للاستفادة بالخبرات المصرية الناتجة عن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس «سي»، فضلاً عن دعم الأردن فى توفير العلاج، مؤكداً أهمية نقل التجربة المصرية فى القضاء على فيروس سى للدول الشقيقة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة وبحث إمكانية تسجيل الأدوية الأردنية فى مصر، فضلاً عن تقديم الدعم للمملكة الأردنية فى التصدى للأمراض المزمنة، من خلال الاكتشاف المبكر وتوفير العلاج، بما يساهم فى دعم الصحة العامة للمواطنين، والارتقاء بالنظام الصحى بالأردن.

وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لتدريب طلاب كليات الطب الأردنيين بمستشفيات وزارة الصحة المصرية فى عدد من التخصصات الطبية، بهدف صقل خبرات الكوادر الطبية، بما يضمن الارتقاء بالقطاع الصحى فى الأردن.

ومن جانبه، وجه سفير المملكة الأردنية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على مجهوداته الحثيثة لتقديم كافة سبل الدعم للارتقاء بالنظام الصحى والتصدى للعديد من الأمراض التى تؤثر على الأمن الصحى للمواطنين فى الأردن، وعلى الدعم الكبير الذى قدمته الدولة المصرية للأردن خلال جائحة فيروس كورونا.