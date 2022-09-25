اليوم السابع
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وزير الدفاع يغادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى زيارة رسمية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:32 م
وزير الدفاع يغادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى زيارة رسمية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

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غادر القاهرة اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك فى إطار بحث سبل التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .
 
ومن المقرر أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، تأتى الزيارة فى إطار الروابط الوطيدة التى تربط جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإستمراراً لعلاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة .
 
 

وزير الدفاع

الجيش المصرى

الامارات

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