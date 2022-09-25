وزير الخارجية الصينى يؤكد تمسك الصين بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة

وقال وانج في اجتماعه مع رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروسي إن الأمم المتحدة هي الآلية الأساسية وأهم منصة لحماية التعددية، مضيفا أن الصين هي أول دولة توقع ميثاق الأمم المتحدة، وهي تدافع دائما عن ممارسة التعددية الحقيقية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية اليوم الأحد في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأضاف وزير الخارجية الصيني "نحن نؤيد بقوة الدور المهم للجمعية العامة للأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية وكذلك عمل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وذكر وانج أن الرئيس الصيني شي جين بينج قد اقترح مبادرة الأمن العالمي والتي يدعو فيها إلى مفهوم أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام ويقدم حلا لتعويض عجز السلام وحل معضلة الأمن.

وأشار وانج إلى أن الصين طرحت أيضا مبادرة التنمية العالمية، والتي تمثل مساهمة الصين في التركيز على قضايا التنمية وتسريع تحقيق خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، وتلقت استجابة ودعما من المجتمع الدولي.

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وحشد المزيد من الموارد وتشكيل قوة مشتركة أكبر.

ومن جانبه، قال كوروسي إن الصين داعمة للتعددية وشريك مهم للأمم المتحدة، وتلعب دورا رئيسيا في شؤون الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعرب عن تقديره لدعم الصين الثابت لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في أداء واجباته، مؤكدا أن الجمعية العامة ستواصل تعزيز التعاون مع الصين لمواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك.

وأعرب كوروسي عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق مع الصين في التعامل مع تغير المناخ وحماية الموارد المائية وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة.