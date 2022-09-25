وزيرة البيئة: الشراكة المصرية الإماراتية بملف المخلفات تحمل 3 رسائل للعالم

كتبت منال العيسوي

أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن توقيع الاتفاق والشراكة المصرية الإماراتية بين شركة جرين بلايت وشركة بيئة مصر، ليس مجرد تعاقد عادى، فالعقد فى ظاهرة قد يبدو جمع ونضافة ونقل فقط وإنما فى مضمونه يحمل عددا من الرسائل.

وأوضحت وزيرة البيئة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم ببيت القاهرة، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور محمد أسعد رئيس مجلس إدارة شركة جرين بلانت المصرية ووفد من الشركة الإماراتية شركة بيئة مصر برئاسة سالم بن محمد العويس، رئيس مجلس الإدارة شركة والدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز المخلفات الصلبة ، بمناسبة توقيع عقـــــد تقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشـوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء مدينة شرم الشيخ، أن الرسالة الأولى هى أن المخلفات لها تأثير رئيسى وعلاقة أساسية بتغير المناخ وعلاقة قوية بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين وايضا الثامنه والعشرين الاولى ستعقد فى مصر والثانية بالامارات والتعاون المصرى الإماراتى لدعم ملف المخلفات وعلاقته بقضية التغيرات المناخية هو رسالة للعالم العربى .

واوضحت وزيرة البيئة، أن الرسالة الأخرى هى رسالة عالمية، حيث انه خلال مؤتمر المناخ الذى سيعقد فى شرم الشيخ سيتم اطلاق مبادرة المخلفات افريقيا 50 بحلول 2050 ، وان ما يتم فى شرم الشيخ يتم التعاون فيها على أرض الواقع ، حيث أنه عند إطلاقها فى مؤتمر المناخ يكون هناك ما يتم تنفيذه بالفعل حيث أن القمة هى قمة تنفيذ، فكل ما يقال هناك ما يقابله على أرض الواقع من مشروعات حقيقية، للدفع بوتيرة العمل المناخى معربة عن شكرها للمجهود الذى نفذه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة



فاعليات اطلاق الاتفاق والشراكة المصرية الإماراتية فاعليات اطلاق الاتفاق والشراكة المصرية الإماراتية