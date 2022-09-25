هل تعتقد أن علاجات الغدة الدرقية غير فعالة؟.. اكتشف الأسباب



1. احتقان الكبد

تشبه الغدة الدرقية شكل فراشة تقع أمام رقبتك، تلعب دورًا حتميًا في عملية التمثيل الغذائي ونمو وتطور الجسم، تطلق الغدة باستمرار هرمونات الغدة الدرقية في مجرى الدم لأداء وظائف مختلفة، لكن المشكلة تحدث عندما لا تعمل بشكل صحيح وينتهي الأمر بالناس، النوعان الرئيسيان من الأمراض المرتبطة بذلك هما قصور الغدة الدرقية وفرط نشاطها ، هل أنت مريض بالغدة الدرقية؟ هل تتناول دواءً أيضًا ولكنك تشعر أنه لا يعمل على جسمك؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، سنوضح الأسباب المحتملة وراء عدم عمل دواء الغدة الدرقية ،وفقًا لـ Rashi Chowdhary ، خبيرة التغذية ، بحسب ما نشره موقع "doctor.ndtv".

قالت خبيرة التغذية، إن الكبد هو مكان واحد حيث تقوم بتحويل الشكل غير النشط T4 إلى الشكل النشط T3.، إذا كان ملف تعريف الدهون الخاص بك معطلاً أو كان لديك كبد دهني أو كبد مزدحم ، فلن يتمكن جسمك من استخدام دواء الغدة الدرقية بشكل صحيح.



2. الأمعاء المتسربة

هذا شائع جدًا بين الأشخاص المصابين بالغدة الدرقية هذه الأيام، تذكر أن أمعائك هي مكان آخر يحدث فيه 20 بالمائة من هذا التحويل من النموذج غير النشط إلى النموذج النشط، إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي ، فإن أمعائك تنشغل أساسًا في خوض معركة مختلفة تمامًا، ليس لديها الطاقة أو الوقت للتعامل مع بعض أهم الوظائف مثل العناية بمناعتك ، أو هرمون السيروتونين السعيد ، أو التمثيل الغذائي لمساعدتك في إنقاص الوزن عن طريق تحويل t4 إلى t3. لذا ، فإن العناية بأمعائك مهمة للغاية .



3. تناول الكثير من الكربوهيدرات

ترتبط هرمونات الغدة الدرقية والأنسولين ارتباطًا وثيقًا، عليك أن تفهم أن تناول الكمية المناسبة من الكربوهيدرات مهم عندما يكون لديك بالفعل الغدة الدرقية، هذا ضروري لأنه ، بالطبع ، من الواضح أنك تريد منع نفسك من الإصابة بمرض السكري من النوع 2.



4. لم يتم تشخيص مرض هاشيموتو:

هذا أمر شائع لأن 80 في المائة من المصابين بقصور الغدة الدرقية لديهم هاشيموتو لكنهم لا يعرفون عنه، يحدث هذا عندما لا يتم إجراء الاختبار الصحيح للمرضى .