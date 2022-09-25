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هزة أرضية بقوة 3.62 ريختر على بعد 189 كيلو مترا جنوب غربى الإسكندرية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 10:27 ص
هزة أرضية بقوة 3.62 ريختر على بعد 189 كيلو مترا جنوب غربى الإسكندرية معهد الفلك - هزة أرضية - مقياس ريختر
كتب ـ محمود راغب

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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الأحد، هزة أرضية على بعد 189 كم جنوب غرب الإسكندرية.
 
وجاءت بيانات الهزة الأرضية كما يلى :  
 
 القوة :  3.62 درجة على مقياس ريختر 
 
 خط العرض : 29.80 شمالا 
 
خط الطول : 28.84 شرقا 
 
العمق 18.72 كم 
 
 ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات.
 
وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.
 
والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.
 
وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.
 
 
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البحوث الفلكية

معهد الفلك

هزه ارضيه

زلزال

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