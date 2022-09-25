ننشر مواقيت الصلاة الأحد 25/9/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:17 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 13: 3
موعد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:07
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:51
موعد صلاة العصر 3:18
موعد صلاة المغرب 5:54 م
موعد صلاة العشاء 7:12 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:13
موعد صلاة الظهر 11:43 م
موعد صلاة العصر 3:09 م
موعد صلاة المغرب 5:46 م
موعد صلاة العشاء 7:03 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:07
وقت صلاة الظهر 11:34
موعد صلاة العصر 3:01 م
وقت صلاة المغرب 5:38 م
وقت صلاة العشاء 6:53 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة العصر 07: 3
موعد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 6:57
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