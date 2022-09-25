نسب تعاطى المواد المخدرة تنخفض بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.. التفاصيل

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين ، وعمال ،وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، وذلك منذ بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة اعتبارا من يناير 2022 .

ـ الكشف على 87 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة في الفترة من يناير 2022 وحتى أغسطس 2022 .

ـ انخفضت نسبة التعاطي الى 0.5 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019.

ـ يحق للموظف التقدم للعلاج من الإدمان طواعية من خلال الخط الساخن "16023" دون وقوعه تحت طائلة القانون ، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل .

ـ الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله .

ـ تقدم 15 ألف مريض من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون.

ـ جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ.

ـ على مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع ما يقرب من 500 ألف موظف للكشف عن تعاطى المخدرات.