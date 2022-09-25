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نسب تعاطى المواد المخدرة تنخفض بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.. التفاصيل

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:00 ص
نسب تعاطى المواد المخدرة تنخفض بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.. التفاصيل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين ، وعمال ،وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، وذلك منذ بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة اعتبارا من يناير 2022 .

ـ الكشف على 87 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة في الفترة من يناير 2022 وحتى أغسطس 2022 .

ـ انخفضت نسبة  التعاطي الى 0.5 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019.

ـ يحق للموظف التقدم للعلاج من الإدمان طواعية من خلال الخط الساخن "16023" دون وقوعه تحت طائلة القانون ، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل .

ـ الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله .

ـ تقدم  15 ألف مريض من العاملين بالجهات الحكومية  والمرافق الحيوية  للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون.

ـ جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ.

ـ على مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع ما يقرب من 500 ألف موظف  للكشف عن تعاطى المخدرات.

 


التضامن

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