نسبة التصويت باستفتاء الانضمام إلى روسيا تتجاوز الـ55.05٪ فى دونيتسك

أعلنت اللجان الانتخابية أن نسبة التصويت باستفتاء الانضمام إلى روسيا تجاوزت 55.05٪ في دونيتسك، و45.68٪ في لوجانسك، و31.79% في خيرسون، و35.54% في زابوروجيه في اليوم الثاني للاستفتاء.

أعلن فلاديمير فيسوتسكي رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن نسبة المشاركة خلال أمس الجمعة واليوم بلغت 55.05٪، وأنه "على مدار اليومين الماضيين، كان الإقبال 55.05٪ في جميع أنحاء أراضي الجمهورية، حيث أدلى 858681 شخصا بأصواتهم. وفي مراكز الاقتراع الخارجية، صوت 235546 شخصا.. هذه النتيجة جيدة جدا".

لوجانسك: نسبة المشاركة في الاستفتاء على مدار اليومين 45.68٪

قالت إيلينا كرافتشينكو رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بالجمهورية إن "إجمالي الإقبال خلال اليومين بلغ 45.86%".

ولفتت إلى أن نسبة المشاركة النهائية في الاستفتاء قد تصل إلى 80% على الأقل.

كما صوت أكثر من 110 آلاف من سكان جمهورية لوجانسك في مراكز الاقتراع في الأراضي الروسية حسب سفيتلانا كيرسانوفا، رئيسة اللجنة الخارجية للجنة المركزية للانتخابات في روسيا.

وأضافت: "حتى الآن شارك 110754 من سكان لوجانسك في التصويت في أراضي روسيا".

خيرسون: نسبة التصويت 31.79%

وقالت مارينا زاخاروفا رئيسة لجنة انتخابات مقاطعة خيرسون إن نسبة التصويت يومي الجمعة والسبت بلغت 31.79%.

زابوروجيه: نسبة التصويت 35.54%

وقالت غالينا كاتيوشتشينكو، رئيسة لجنة الانتخابات في المقاطعة، إن نسبة التصويت خلال يومين بلغت 35.54٪، وأضافت: "وفقا للبيانات العامة من مراكز الاقتراع، بلغت نسبة الإقبال على مدار اليومين 35.54٪، مع مراعاة التصويت في الخارج".

ووفقا للجنة الانتخابات في زابوروجيه، بلغت نسبة التصويت 34.58٪ في مدينة بيرديانسك، و36.55٪ في منطقة بيرديانسك، و34.80٪ في منطقتي فاسيلييفكا وفاسيليفسكي، و35.35٪ في مدينة ميليتوبول، و35.72٪ في منطقة ميليتوبول.

وأظهرت منطقة بولوغوفسكي ومدينة بولوغوفسكي نسبة إقبال بلغت 34.26٪، وفي مقاطعة تشيرنيجوف ومدينة تشرنيغوف 34.07٪، ومدينة إنرغودار 36.97٪، فيما صوت 12518 شخصا في مراكز الاقتراع الخارجية.

ومع استمرار الاستفتاءات، لا تزال المناطق المحررة تتعرض لقصف أوكراني، حيث أعلنت سلطات دونيتسك عن إطلاق عدة قذائف أوكرانية من عيار 152 مم على أربع بلدات في الجمهورية فجر اليوم السبت، فيما أعلنت سلطات لوجانسك صباح السبت عن إطلاق قوات كييف 24 قذيفة من راجمات "هيماس" في أربع غارات على مناطق متفرقة من الجمهورية خلال 24 ساعة.