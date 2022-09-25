"مياه القليوبية" تنظم دورة تدريبية للعاملين.. اعرف التفاصيل

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نظمت شركة مياه والشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالتنسيق بين قطاع التشغيل والصيانة وقطاع المعامل والجودة والإدارة العامة للتدريب، دورة تدريبية حول سلامة ومأمونية المياه، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه جاء هذا في إطار حرص الشركة على تنمية مهارات العاملين بالشركة وإكسابهم القدرة على التعامل مع التحديات المائية الراهنة، من خلال منهجية إدارة المخاطر ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة للحفاظ على استدامة منظومات إمداد المياه على أعلى مستوى.

يذكر أن منهجية سلامة ومأمونية المياه هي الضمانة الأساسية للحفاظ على مياه شرب آمنة علي الدوام وفقا للاشتراطات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.



المشاركين بالدورة التدريبية



جانب من الجورة التدريبية



خلال الدورة التدريبية