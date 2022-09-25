اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه القليوبية" تنظم دورة تدريبية للعاملين.. اعرف التفاصيل

الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:35 م
"مياه القليوبية" تنظم دورة تدريبية للعاملين.. اعرف التفاصيل جانب من الدورة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت شركة مياه والشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالتنسيق بين قطاع التشغيل والصيانة وقطاع المعامل والجودة والإدارة العامة للتدريب، دورة تدريبية حول سلامة ومأمونية المياه، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه جاء هذا في إطار حرص الشركة على تنمية مهارات العاملين بالشركة وإكسابهم القدرة على التعامل مع التحديات المائية الراهنة، من خلال منهجية إدارة المخاطر ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة للحفاظ على استدامة منظومات إمداد المياه على أعلى مستوى.

 يذكر أن منهجية سلامة ومأمونية المياه هي الضمانة الأساسية للحفاظ على مياه شرب آمنة علي الدوام وفقا للاشتراطات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

المشاركين بالدورة التدريبية
المشاركين بالدورة التدريبية

جانب من الجورة التدريبية
جانب من الجورة التدريبية

خلال الدورة التدريبية
خلال الدورة التدريبية

خلال فعاليات الدورة التدريبية
خلال فعاليات الدورة التدريبية

 


اخبار القليوبية

مياه القليوبية

مياه الشرب بالقليوبية

دورة تدريبية

شركة مياه والشرب والصرف الصحي بالقليوبية

الشركة القابضة لمياه الشرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة