مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية "يوم في القاهرة" ببيت السنارى غدا

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، احتفالية تحت عنوان: "يوم في القاهرة" بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس المبادرة، وذلك يوم غد الإثنين الموافق 26 سبتمبر في تمام السابعة مساًء، ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تشمل الاحتفالية برنامج ثري ومتنوع؛ حيث سيتم عرض فيلم وثائقي تحت عنوان: من دروبها العامرة، يتناول تاريخ أحياء ودروب المدينة التاريخية، وفيديو لأهم فعاليات سيرة القاهرة، وسيقدم أصدقاء المبادرة والمُحبين لتراث المدينة عددًا من الفقرات الفنية التي تتنوع ما بين الحكي والغناء والعزف والإلقاء الشعري.

ويقام على هامش الاحتفالية معرض فوتوغرافي للوحات الرسام الإسكتلندي Robert Hay التي رسمها لمعالم القاهرة في منتصف القرن 19، وكذلك صور فوتوغرافية معاصرة لنفس اللوحات للفنانة شيماء فكرى.

جدير بالذكر أن مبادرة سيرة القاهرة هي مبادرة معنيّة بتاريخ وتراث مدينة القاهرة، تأسست في ٢٦ سبتمبر 2020 ، وتعمل على التوعية بتراث المدينة من خلال أنشطة متعددة، فقد نظمت العديد من المحاضرات والندوات وورش العمل لشرح تاريخ القاهرة، كما أطلقت برنامج وثائقيات تحت عنوان: "من دروبها العامرة" يتناول تاريخ أحياء ودروب المدينة التاريخية من خلال عدة حلقات على اليوتيوب، وكذلك فعاليات "تمشية الأحد التراثية" للتجول في المدينة وتوثيق أحيائها ودروبها القديمة من خلال تصوير العناصر التراثية بشكل فوتوغرافي.





