مكتبة الإسكندرية تحتفل بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر ببرنامج يمتد 4 أيام

تحتفل مكتبة الإسكندرية هذا العام بالذكرى التاسعة والأربعين لحرب أكتوبر من خلال تنظيمها لبرنامج ثقافي يمتد على مدار عدة أيام فيبدأ البرنامج يوم الاثنين 3 أكتوبر بالمسرح الصغير الساعة الثانية عشرة ظهرا، باستضافة اللواء أسامة المندوه من أبطال حرب أكتوبر ووكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، وصاحب كتاب "خلف خطوط العدو"، والذي يحاضرعن مشاركته ودوره في معركة أكتوبر المجيدة.

يوم الثلاثاء، 4 أكتوبر من الساعة 12 ظهرا، المسرح الصغير. ندوة "انتصار الإرادة المصرية في سماء بورسعيد" يحاضر فيها اللواء فيليب زخاري قائد لواء 98 دفاع جوي أثناء حرب أكتوبر، والذي تخرج من الكلية الحربية سلاح المدفعية عام 53، وشارك في صد العدوان الثلاثي على مصر عام 56 وشارك في حرب 67 ، وحرب الاستنزاف وحرب 73 كقائد لواء صواريخ، وكان في مقدمة أعنف المعارك الجوية في حرب 73، والبطل حاصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ونوط الجمهورية من الطبقة الأولى وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة. الحسنة وميدالية 6 أكتوبر.

يوم الأربعاء 5 أكتوبر ينظم متحف السادات المسابقة السنوية من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى ال 2:30 بعد الظهر، بقاعة المتحف داخل المكتبة وتتضمن المسابقة جولة إرشادية مفصلة داخل المتحف ثم عقد المسابقة، وبعدها يتم توزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين.

يوم الأحد 9 أكتوبر تنظيم ورشة عمل لطلاب المدراس بدعوة مسبقة يتم فيها عمل عرض بوربوينت وعرض فيلم السادات وأفكار ينفذها الطلبة بأيديهم.