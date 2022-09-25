معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ينتهى من تدريب 1000 طالب أزهرى

كتبت هبة السيد

أنتهى معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تقديم حقبة من البرامج التدريبية لشباب جامعة الأزهر خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن البرامج التدريبية لطلاب جامعة الأزهر ركزت على الربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومهارات العمل الحر.

وأضافت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI "عقد معهد تكنولوجيا المعلومات تدريبا مكثفا ل 1000 طالبا وطالبة من مختلف الكليات الازهرية مثل الهندسة والعلوم والتجارة بما يقرب من 1300 ساعة تدريبية على المهارات التكنولوجية من أجل رفع كفاءاتهم وتمكينهم من شغل وظائف المستقبل".

هذا وقد شملت برامج التدريب تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وبرمجة المواقع، وتطبيقات المحمول، والتصميم الرقمي، والمصادر المفتوحة، وقواعد البيانات، ووسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن البرنامج قدم نموذجا للتدريب المتكامل بما يشمل المحاضرات المباشرة وعبر الانترنت بجانب التدريب العملي وختاماُ بمشاريع تخرج بالتعاون مع القطاع الخاص بما يضمن تنمية المهارات العملية والشخصية لشباب جامعات الأزهر في كافة محافظات مصر وإعداد جيل متطور قادر علي المنافسة المحلية والدولية وذلك انسجاما مع استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مصر الرقمية" والتي تسعى لتعزيز المهارات الرقمية للشباب.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر في مايو من العام الماضي للتعاون في عدد من المسارات، منها المسار التدريبي والذي اضطلع به معهد تكنولوجيا المعلومات ITI والذي يستهدف تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات والخريجين على متطلبات سوق العمل.