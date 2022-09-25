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مصر تشارك فى مؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولى للاتصالات برومانيا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:42 ص
مصر تشارك فى مؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولى للاتصالات برومانيا عمرو طلعت
كتبت هبة السيد

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غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهًا إلى العاصمة الرومانية بوخارست، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة لمدة يومين فى مؤتمر المندوبين المفوضين الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 14 أكتوبر 2022؛ بمشاركة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبار المسئولين المعنيين وممثلين من الدول الأعضاء.
 
يُعد هذا المؤتمر بمثابة الهيئة العليا لوضع السياسات داخل الاتحاد الدولى للاتصالات، ويُعقِد كل أربع سنوات، حيث تقرر خلاله الدول الأعضاء الدور المستقبلى للمنظمة العالمية فى مجال الاتصالات حول العالم، ودورها فى تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجهاتها على الصعيد العالمى، ووضع السياسات العامة للاتحاد؛ واعتماد الخطط الاستراتيجية والمالية خلال الأربع سنوات القادمة.
 
كما يتم خلال المؤتمر انتخاب فريق الإدارة العليا للمنظمة (الأمين العام ونائب الأمين العام ومديرى مكاتب قطاعات الاتحاد) والدول الأعضاء فى المجلس وأعضاء لجنة لوائح الراديو.
 
هذا ومن المقرر أن يلقى الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات المؤتمر كلمة مصر خلال جلسات البيانات السياسية يستعرض من خلالها أهم التطورات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، والخطط والبرامج التى يتم تنفيذها على المستوى الوطنى والتى تتفق مع التوجهات العالمية التى يضعها الاتحاد الدولى للاتصالات بمشاركة الدول الأعضاء فى سبيل دعم تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي.
 
 كما يعقد الوزير على هامش المؤتمر عددا من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين والدوليين المشاركين فى هذا الحدث الدولى الكبير يتم خلالها بحث ومناقشة أهم التطورات على ساحة الاتصالات الدولية، وكذلك بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

عمرو طلعت

وزير الاتصالات

الاتحاد الدولى للاتصالات

رومانيا

اقتصاد



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