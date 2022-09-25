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مصر تدين الهجوم الانتحاري الإرهابى على مركز تدريب عسكري جنوبي مقديشو

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:51 م
مصر تدين الهجوم الانتحاري الإرهابى على مركز تدريب عسكري جنوبي مقديشو السفير أحمد أبو زيد
كتب: أحمد جمعة

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أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر عن متحدثها الرسمي السفير أحمد أبو زيد، اليوم الأحد، عن إدانتها للهجوم الانتحاري الإرهابي على مركز تدريب عسكري جنوبي العاصمة مقديشو، والذي راح ضحيته عدد من المجندين بالجيش الصومالي وأسفر عن إصابة العشرات.

 

وتضمن البيان إعراب جمهورية مصر العربية عن التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الصومال الشقيقة، فضلاً عن تقديم خالص التعازي لذوي ضحايا الحادث.

 

وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه إدانة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وضرورة التصدي لها وتجفيف منابعها، ودعم مصر الكامل لاستقرار الصومال وسلامة شعبه الشقيق.

 

 


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