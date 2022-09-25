اليوم السابع
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مصرع فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث في أوسيم

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:33 ص
مصرع فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث في أوسيم مصرع فتاة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقطت فتاة من الطابق الثالث مما أسفر عن مصرعها في أوسيم، وأكدت تحريات رجال المباحث أن الفتاة اختل توازنها وسقطت مفارقة الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من الطابق الثالث ومصرعها في أوسيم، وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 18 سنة، اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث، فأصيبت بكسور ونزيف، وفارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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