مستشار بايدن: سنرد "بشكل حاسم" إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية

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قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة "سترد بشكل حاسم" إذا تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام الأسلحة النووية.



وأضاف سوليفان، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "لقد أبلغنا الكرملين مباشرة، وبشكل خاص، وعلى مستويات عالية جدًا، بأن أي استخدام للأسلحة النووية سيواجهه عواقب وخيمة على روسيا، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها سوف يستجيبون بشكل حاسم".



وتابع: "لقد أوضحنا علنًا بنفس القدر، كمسألة مبدأ، أن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم إذا استخدمت روسيا الأسلحة النووية، وأننا سنواصل دعم أوكرانيا في جهودها للدفاع عن بلدها والدفاع عن ديمقراطيتها".



وجاءت تصريحات سوليفان بعد أن ألمح بوتين الأسبوع الماضي إلى استعداده لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.