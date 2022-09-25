اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسؤولو انتخابات خيرسون وزابوريجيا: لم نسجل خروقات فى استفتاء الانضمام لروسيا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 08:03 ص
مسؤولو انتخابات خيرسون وزابوريجيا: لم نسجل خروقات فى استفتاء الانضمام لروسيا استفتاء - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد مسؤولو الانتخابات في "خيرسون" و"زابوريجيا" أنه لم يتم تسجيل أي خروقات في استفتاءات الانضمام إلى روسيا .

وأضاف المسؤولون ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، أن مراقبين دوليين من ألمانيا ودول أمريكا اللاتينية لم يسجلوا أي انتهاكات في عملية التصويت بالمقاطعتين .

من جهتها، أعلنت سلطات لوجانسك أن مجموعة من المراقبين الدوليين حصلت على بطاقات الاعتماد لحضور عملية التصويت في الجمهورية، مشيرة إلى أنها تشمل مراقبين من بيلاروسيا وألمانيا وبولندا وسلوفاكيا. 

ومن المقرر أن تستمر الاستفتاءات حتى بعد غد الثلاثاء في مناطق لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا.

 


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