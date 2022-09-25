اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مركز طبي فى باريس يتعرض لهجوم إلكتروني.. والمدعى العام الفرنسي يحقق

الأحد، 25 سبتمبر 2022 04:37 م
مركز طبي فى باريس يتعرض لهجوم إلكتروني.. والمدعى العام الفرنسي يحقق قرصنة - أرشيفية
أ ش أ

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فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا في الشكوى التي تقدم بها مركز طبي في بلدة "كورباي إيسون"؛ بشأن تعرضه لهجوم إلكتروني تسبب في نشر القراصنة لبيانات المركز.


وذكرت إدارة المركز الطبي - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد إن البيانات التي نشرها القراصنة تخص مترددين على المركز وموظفين وشركاء، وأن المستشفى تقدمت بشكوى ولجأت إلى الجنة الوطنية للحسابات والحريات، وتم فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في باريس وتكليف مركز مكافحة الجريمة الرقمية (سي 3 إن) بهذا التحقيق.


يذكر أن مركز مستشفى جنوب فرانسيليان في بلدة "كورباي إيسون" الواقعة على نهر السين في الضواحي الجنوبية للعاصمة الفرنسية باريس، تعرض في أغسطس الماضي لهجوم إلكتروني واسع النطاق، وطلب القراصنة فدية قدرها 10 ملايين دولار، وحددوا مهلة نهائية لدفعها في 23 سبتمبر الجاري، وبعد رفض المستشفى دفع الفدية نشر القراصنة البيانات الجمعة الماضية.


وكان المستشفى الواقع جنوب باريس، والذي يوفر تغطية صحية لنحو 700 ألف من سكان الضواحي الخارجية، ضحية هجوم إلكتروني في 21 أغسطس الماضي بطلب فدية قدرها 10 ملايين دولار، وبعد ذلك تم تخفيض الفدية إلى مليون دولار، بحسب عدة مصادر.


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