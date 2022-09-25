مدير تعليم الوادي الجديد يفتتح معرض مركز تنمية القدرات والمبدعين فى التربية الفنية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

افتتح الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، معرض تنمية القدرات والمبدعين فى التربية الفنية صيف 2022م والذى جرى تنفيذه بمقر مدرسة الزهور الابتدائية بالخارجة، بحضور أميرة محمد صلاح خبير بمكتب مستشار التربية الفنية بالوزارة ومدير عام الشئون التنفيذية ومدير إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه التربية الفنية ومسئولى المركز.



وأجرى وكيل التعليم بالمحافظة والوفد المرافق، جولة تفقدية بأجنحة المعرض والذى تضمن العديد من الأعمال واللوحات الفنية التى نفذها طلبة وطالبات المدارس.



وأشاد مدير التعليم بالمحافظة بالجهود المبذولة لتنفيذ المعرض متمنيا حظا سعيدا لتعليم المحافظة ، كما نعهد دائما فى تحقيق العديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية بجميع المسابقات الوزارية .



وعلى هامش المعرض كرم وكيل التعليم بالمحافظة مجموعة من المشاركين بالمعرض والمتميزين بأنشطة التربية الفنية.