مدارس شمال سيناء تتزين لاستقبال تلاميذها والمعلمون يجهزون حجرات الدراسة

شمر المعلمون والمعلمات بمدارس شمال سيناء، عن سواعدهم ونفذوا أكبر حملة من نوعها لتزيين وتجميل حجرات الدراسة بكل مدرسة، لاستقبال تلاميذهم الأسبوع القادم فى أجواء مبهجة بكل موقع تعليمى.

الجهود التى بذلها المعلمون فى مدارس شمال سيناء، رصد "اليوم السابع"، جانبا منها، وتسابقت المدارس فى إبرازها تقديرا لدور المعلمين على صفحاتها، وتنوعت الأعمال التى قام بها كل فريق عمل بكل مدرسة، بدأت بتجديد العلم ورفعه أعلى كل مبنى مدرسة وعلى السارى فى كل فناء، وتلوين الجدران والبوابات بلون العلم، وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء، وتنظيف الخزانات وإجراء صيانة دورات المياه والحمامات وشبكات الإنارة، وإصلاح للأثاث، وكتابة عبارات تحفيزية على لوحات وعلى الجدران، وتجميل الفصول وإعداد كشوف التلاميذ بها.

السباق فى تجهيز المدارس بدأ فى كل مدرسة بكل مدينة وقرية، وفى العريش شهدت مدرسة الألفى الثانوية بنات الدامجة بالعريش، قيام عددا من المعلمين بتنظيف خزانات المياه ومتابعة نظافتها، بينما قام عماد زهران كبير معلمى الرياضيات بالمدرسة برفع علم مصر فى مدخل المدرسة، وشهدت مدرسة الشهيد عبد الخالق حسين أعمال تزيين وتجميل للمدرسة، وفى مدرسة الشهيد عقيد احمد شحاته التجريبية، حرصت إدارة المدرسة على الانتهاء مبكرا من كافة الاستعدادات وتهيئة الفصول.

وبدورهم قام المعلمون بمدرسة الشهيد هشام شاهين التجارية، بعمل صيانة مدرج المدرسة وتصليح مقاعد التلاميذ، وأطلقت مدرسة مدرسة 25 يناير للغات

مبادرة تخصيص "الركن الأخضر " بكل أركان المدرسة، واستغلال المساحات وزراعتها، وفى مدرسة حمدان الخليلى الدامجة للتعليم الأساسى، تم الانتهاء من تركيب واصلاح كافة النوافذ وتغيير ما تلف منها، وفى مدرسة ال ذكرى، قام المعلم احمد المطرى بكتابة لوحات ترحيبية بالطلاب تحمل عبارات فى حب الوطن وتبجيل المعلم، وكتابات منوعة هادفة ومحمسة للتلاميذ فى بداية العام الدراسى الجديد، وقام المعلم عامر العكاوى مدرس المجال الصناعى بالمدرسة بصيانة الكهرباء، وفى مدرسة الشهيد أحمد اسماعيل الحجاوى الابتدائية الرسمية بالعريش، قام المعلم محمد السيد معلم خبير بالمدرسة واحمد الازرق معلم خبير على حسن التعاون بتجهيز ورفع العلم، والمعلم محمد عروج بتخطيط وكتابة لوحات إرشادية، وبدورهن شاركت المعلمات بتجهيز الفصول.

وفى مدرسة السكاسكة الإعدادية المشتركة، قام فريق من المعلمين بالمدرسة بعمل صيانة دورات المياه، وتركيب شبكات مياه لحديقة المدرسة وصيانه ديسكات ومقاعد الطلاب وتبليط منصة المدرسة، وفى مدرسة السمران الابتدائية المشتركة، قام محمود الطحاوى بتعقيم وتنظيف خزانات المياه بالمدرسه، وشهدت مدرسة الشهيد الرائد رفيق عزت الإعدادية بنين، تنفيذ أعمال الصيانة داخل المدرسة، وتزينت مدرسة أسماء بنت أبى بكر بنات لاستقبال العام الدراسى الجديد بتجميل ملعب المدرسة بمجهود قدمه المعلمين والمعلمات، وتكاتفت جهود معلمى مدرسة السيدة عائشة أم المؤمنين للتعليم الاساسى الدامجة، لبدء الدراسة كلا فى موقعه بتجهيز حديقة رياض الأطفال، وفى مدرسة الشهيد الرائد محمد محمود البهنساوى الابتدائية الدامجة، قام فريق من معلمى المدرسة بأعمال الصيانة للمدرسة للعام الدراسى الجديد.

وبدورها تقوم منى ابو المعاطى مدير عام ادارة العريش التعليمية، بمتابعة يومية للعمل بالمدارس والتجهيزات لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وفى مدارس مركز بئر العبد أبرزت إدارة مدرسة محمد متولى الشعراوى الابتدائية جهودها فى أعمال التجميل والتشجير، وتسابق المعلمون فى مدرسة أبوسعدان الابتدائية بتجهيز المساحات الخضراء.

وتابع الدكتور سليمان شميط مدير عام الإدارة التعليمية أعمال التجهيزات والاستعدادات للعام الدراسى الجديد بمدرسة الشهيد مرزوقه الابتدائية، ومدرسة رمانة الثانوية ورمانة التجارية ومدرسة رمانة الابتدائية، ومدرسة الغزلان للتعليم الأساسى ومدرسة بئر العبد الصناعية.

وفى مركز الشيخ زويد بدأت التجهيزات للعام الدراسى الجديد بإنهاء أعمال الصيانة والتأثيث، وتابع سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية المدارس التى تخضع لأعمال الصيانة الشاملة وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، وهى مدرسة أبو رفاعى الابتدائية ومدرسة الوحشى الابتدائية ومدرسة السادات التجارية ومدرسة الكوثر تعليم أساسى بنات.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن يتم متابعة الاستعدادات بالمدارس ميدانيا، لافتا لأنه تفقد تجهيزات مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية الست حيث بدأ جولته التفقدية الثانية بمتابعة مدرسة سلمانة الإعدادية المشتركة، ثم مدرسة سلمانة الثانوية المشتركة، ومدرسة الشهيد المقدم شريف الثانوية بنات، ومدرسة الإعدادية، ومدرسة الروضة الإعدادية المشتركة ومدرسة الروضة الثانوية المشتركة، ومدرسة آل جرير الابتدائية المشتركة بنات بنطاق مركز بئر العبد.

اضاف انه تم مراجعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد فى مدارس إدارة الشيخ زويد بمدرسة الشلاق الابتدائية ومدرسة الشلاق الإعدادية والتى تعملان معاً بمدرسة الشلاق الإعدادية، ومدرسة العوايضة القديمة بمنطقة الظهير تمهيداً لإستيعاب الطلاب المحولين إلى مدارس القرية.

واشار انه تم عقد اجتماعا مع قيادات التعليم ومديرى المدارس والتأكيد على الاهتمام بنظافة المدارس وبخاصة من الخارج وبجانب الأسوار الخارجية لها ومخاطبة مجلس المدينة لذلك، وتجديد علم الجمهورية وعلم شعار المحافظ وعلى جميع العاملين بالمدرسة والمتواجدين فى طابور الصباح بترديد السلام الجمهورى، وعدم إضافة أى عبارات له، وتجهيز جهاز الإذاعة المدرسية قبل بدء العام الدراسى بمدة لاتقل عن اسبوع من بدء الدراسة مع التواصل مع الطلاب لتقديم فقرات الإذاعة بدءً من اليوم الأول للدراسة، وعلى المعلم الإطلاع المتواصل على المادة الفنية وعلى ما هو جديد ويقوم بابتكار الأفكار الجديدة التى تكون من خارج الصندوق.

اضاف أن التوجيهات معاملة الطلاب معاملة حسنة وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس، والاستعداد والتجهيز لأول أيام الدراسة وذلك بعمل احتفالات كبيرة وتشغيل الأغانى الوطنية والتحفيزية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة (الفسحة) المقررة للطلاب، وتفعيل وعقد لجان الندب والنقل بالتنسيقات المختلفة لسد العجز فى المعلمين سواء النقل أو الندب بجميع الإدارات وذلك تفعيلاً للقرار الوزارى ٢٠٢ لسنة ٢٠١٣م ويتم إصدار النشرات الخاصة بهذا الشأن ومراجعتها مع الإدارات التعليمية المختلفة.

وقال انه سيتم يتم الإعلان عن مجموعات التقوية وحسن تنفيذها وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالى والإدارى بمتابعة تنفيذها وفقا للقرار الوزارى المنظم لذلك.