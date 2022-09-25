محافظ كفر الشيخ: وصول 40% من أجهزة مركز الأورام وآخرها "الرنين".. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 40% من أجهزة مركز الأورام، آخرها جهاز الرنين، الذي وصل اليوم للمركز، مشيراً أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيراً بالمركز، لبدء تشغيله، عقب وصول كافة الأجهزة الطبية، مشيراً إلى أن ما يميز مركز أورام كفر الشيخ ما يحتويه على أجهزة طبية، وأن المريض لن يحتاج إجراء اشاعات وتحاليل خارج المركز، فكل الخدمات الطبية سيتم توفيرها له، والأجهزة التي تم التعاقد عليها ومنها ماتم توريده وأخرى جاري توردها هي أحدث الأجهزة العالمية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هناك متابعات مستمرة للانتهاء من مركز الأورام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبلولي، رئيس مجلس الوزراء، فتم الانتهاء تماما من عمليات إنشاء وتجهيز المركز ، مشيراً إلى أن تشغيله سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام فى دلتا مصر، مؤكدا أن المشروع يقع فى المنطقة المقابلة للمعهد الدينى، والمدرسة الزراعية للبنات بحى شرق مدينة كفر الشيخ، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنيين "أ" بمسطح 1400م2، و"ب" بمسطح 2000م2 ، وتم تجهيزه بجميع الأجهزة الطبية الحديثة والخاصة بعلاج والكشف عن الأورام والعلاج الاشعاعى، وأجهزة الأشعة المتطورة ومعامل التحاليل، والأقسام الداخلية، وغرف العمليات، فتم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إل 99%.، بتكلفة اجمالية مليار و200 مليون جنيه.

وقال عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ: المشروع يضُم كل التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، وهو مكون من دور أرضى، وستة أدوار، وبه 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريرا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضمان 17 سريرا، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعى، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

وأضاف الدكتور ياسر عماره، مدير مركز أورام كفر الشيخ، تم الانتهاء تماما من مبنى المركز والمبنى الملحق، وتركيب المصاعد، والمصدر الكهربائي، ولم يتبق إلا وصول بقية الأجهزة الطبية التي تصل تباعا، مشيراً إل أن هذا المركز سيسهم في خدمة المرضى من أبناء المحافظة بدلا من سفرهم إلى المحافظات الأخرى لتلقي العلاج بطنطا والمنصورة والإسكندرية والقاهرة، فى معاناة شديدة لهم وأسرهم لنقلهم عدة مرات على مدى الشهر للحصول على العلاج اللازم، مؤكدا أن المركز الجديد يضم أحدث الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة للكشف وتشخيص الأورام وعلاج المرضى من أبناء المحافظة.