محافظ قنا يفتتح محطة مياه قرى البطحة وأبو عموري والدرب بنجع حمادي.. صور

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، محطة مياه شرب قرى البطحة و ابوعموري والدرب بمركز نجع حمادي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، والمهندس محمد على، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس مجدى أيوب، مدير هندسة رى قنا غرب.

أوضح محافظ قنا، أن المحطة تقع علي مساحة 1200 م٢ بطاقة إنتاجية 25 لتر / ثانية بتكلفة مالية تصل إلى 15 مليون جنيه، لافتا إلى أنها سوف تخدم قرى أبو عمورى والبطحة والدرب بمركز نجع حمادى ويستفيد منها حوالى 15 ألف مواطن يقطنون تلك القرى ، واستفسر المحافظ من أهالى المنطقة حول مدى توفر المياه بعد تشغيل المحطة، وبدورهم أكدوا أن الخدمة تحسنت كثيرا، والمياه أصبحت متوفرة بشكل دائم، وقدموا شكرهم للأجهزة التنفيذية.

وأكد الداودي، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع مياه الشرب من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والخطة الاستثمارية السنوية للمحافظة، ونجحت هذه المشروعات في رفع نسبة تغطية المياه العذبة داخل المحافظة إلى 99%، وما زلنا مستمرون في تنفيذ محطات المياه والشبكات للوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2023.

ومن جانبه قال المهندس رجب عرفة، أن شركة مياه الشرب تحرص على تطوير محطاتها القائمة بشكل دوري، بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة، وكذلك إحلال وتجديد الشبكات القديمة بهدف تحسين جودة مياه الشرب، وحل مشكلات المياه التي تواجهها بعض المناطق، وتحقيق هدف المحافظة في الحفاظ على صحة المواطنين تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.