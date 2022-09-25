محافظ سوهاج يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

وتأتي زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار متابعة تنفيذ فعاليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021م، والوقوف على مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية .

وعلى هامش الزيارة عقد وفد المجلس ندوة بديوان عام المحافظة، بحضور رؤساء المدن والاحياء، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء القرى، ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة، وقد دارت الندوة حول نشر ثقافة حقوق الانسان، وأهمية تطبيق تلك الثقافة والاهتمام بها في مختلف المؤسسات الحكومية، وعقب الندوة قام وفد المجلس بعمل زيارات ميدانية لعدد من المستشفيات ودور رعاية الأيتام، والوحدات المحلية .

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور كلا من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور ولاء جاد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، ورئيس منظومة الشكاوى بالمجلس، و سعيد عبد الحافظ مقرر لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة والتي تستمر حتى الاثنين 26 سبتمبر الجاري.