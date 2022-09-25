محافظ سوهاج يتابع استعدادات التدريب العملي لمواجهة الأزمات والكوارث

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الاجتماع التحضيري الثاني لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث بمحافظة سوهاج ،بالتعاون بين أجهزة المحافظة المختلفة.

حضر الاجتماع أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أحمد عبد الله مساعد مدير أمن سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية، وممثلي الهلال الاحمر، ومديري إدارات الحماية المدنية، والمرور.

وأكد المحافظ على اهمية التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بتنفيذ التدريب، واتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث والأزمات، مشيرا إلى أهمية مثل تلك التدريبات العملية في رفع الكفاءة الفنية والجاهزية لمواجهة مختلف الأزمات والكوارث الطبيعية، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة، وتلافي أية ملحوظات خاصة بالتدريبات السابقة.

وتناول الاجتماع مناقشة التأكيد على جاهزية كافة الجهات وإعداد خطة كل جهة للتعامل مع الأزمة، وبيان مدى استعداد تلك الجهات لمواجهة الأزمات والكوارث حال حدوثها، والإمكانات المتاحة لديها، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل لإدارة الأزمة .